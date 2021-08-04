إيهاب عبدالرحمن يودع "رمي الرمح" في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

لم ينجح إيهاب عبدالرحمن، في التأهل لنهائي "رمي الرمح" بمنافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وذلك في اللحظات الأخيرة.

وتنص قواعد التأهل لنهائي منافسات "رمي الرمح" تحقيق رقم وقدره 83.50، أو على الأقل التواجد بين أفضل 12 لاعباً في الترتيب العام.

وتراجع ترتيب إيهاب عبدالرحمن العام للمركز الـ13، بسبب المحاولة الأخيرة لكلا من بطل جمهورية مولدوفا وكذلك بطل بيلا روسيا.

وتواجد إيهاب عبدالرحمن ضمن المجموعة الأولى.

وحقق إيهاب عبدالرحمن رقم وقدره 81.67 في المحاولة الأولى، ونجح في تحسين رقمه خلال المحاولة الثانية وحقق 81.92.

لكن المحاولة الثالثة كانت خاطئة، ليحتل المركز الـ8 في ترتيب المجموعة الأولى، والـ13 بشكل عام.