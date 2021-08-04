موعد مباراة إسبانيا والبرازيل في نهائي أولمبياد طوكيو 2020.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الإسباني الأولمبي، نظيره البرازيلي، في الواحدة والنصف من ظهر السبت المقبل 7 أغسطس، على ملعب يوكوهاما الدولي، في نهائي منافسات كرة القدم في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتأهل منتخب إسبانيا إلي النهائي، بعد الفوز علي اليابان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من الأولمبياد.

وأحرز ماركو أسينسيو هدف الفوز القاتل لإسبانيا، في الدقيقة 115 من عمر أحداث الشوط الإضافي الثاني.

في المقابل، تأهل منتخب البرازيل للمباراة النهائية بعد تغلبه علي المكسيك بركلات الترجيح 4-1 في نفس الدور، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وستقام مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية يوم الجمعة 6 أغسطس 2021، بين المكسيك واليابان، وستنطلق عند تمام الساعة الواحدة ظهرا، ويستضيفها ملعب «سايتاما 2002».

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على beIN Sports HD 7 وbeIN Sports Connect