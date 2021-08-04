قلق في باريس سان جيرمان بسبب «كرش» نيمار.. «صورة»

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت الهيئة التي ظهر بها نجم باريس باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، قلق جماهير الفريق.

والتقطت صورة لنيمار بدا في بديناً ويمتلك "كرشاً"، وذلك أثناء استمتاعه بالعطلة بعد نهاية بطولة "كوبا أمريكا"، والتي خسرتها البرازيل في النهائي أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

وذكر راديو "مونت كارلو"، أن مشجعي باريس سان جرمان قلقون من صور نجم الفريق، حيث قارنوا مظهره ومواطنه المعتزل الظاهرة رونالدو، والذي زاد وزنه كثيراً في أواخر مسيرته الكروية، وعلق بعضهم بأن نيمار سيلحق به رغم أن عمره الآن 29 عاما فقط.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن نيمار لن يستغرق وقتاً طويلاً للتخلص من الكيلوجرامات الإضافية، عند انتهاء عطلته وعودته إلى ملعب "بارك دي برنس" مرة أخرى.

وكان نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف عام 2017 قادماً من برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي السبت المقبل، حيث يحل الفريق الباريسي ضيفاً على فريق تروا في المرحلة الأولى، الأحد.