شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مؤمن مهران يودع ربع نهائى الكانوي بعد احتلاله المركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مؤمن مهران منافسات ربع نهائي الكانوى في المركز الرابع من أصل 5 متسابقين بزمن 37.83 ثانية، ويفشل في التأهل لنصف النهائي، حيث يصعد أول متسابقين فقط، ليودع رسميا أولمبياد طوكيو 2020.

وكان مؤمن مهران احتل المركز الخامس والأخير في التصفية الثانية من منافسات الكانوى ويتأهل لربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة حاليا.

وكانت المصرية سما فاروق ودعت منافسات 200م كاياك بعد احتلالها المركز السابع والأخير في ربع النهائي الأول بزمن ٤٧:٨٨٢ ثانية ضمن دورى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت سما فاروق أنهت تصفيات القارب الفردي في الكاياك مسافة 200 متر في المحاولة الأولى باحتلالها المركز السابع والأخير بزمن ٤٧:٢٧٢ ثانية في أولمبياد طوكيو 2020.و

تأهلت سما فاروق إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثالث وبرونزية بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019، سما من مواليد عام 1998، تدرس فى كلية الآداب قسم اللغة التركية بجامعة القاهرة، تحتل سما فاروق المركز الـ32 عالميا بسباق 200 متر فردى تحت 23 سنة.