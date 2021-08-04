شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. كيشو يواجه الروسي أرتيم سوركوف على برونزية المصارعة وزن 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى محمد إبراهيم كيشو في الواحدة إلا ثلث ظهر اليوم الأربعاء، الروسي أرتيم سوركوف بطل العالم 2018 في مباراة الميدالية البرونزية لوزن 67 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر محمد إبراهيم كيشو أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى الثانية الأخيرة بنتيجة 7-6 بعد تقدمه 6-0 في نصف نهائي المصارعة الرومانية، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية للبعثة المصرية.

كما يواجه محمد متولى في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، الألمانى دينيس كودلا صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016، في مباراة "الميدالية البرونزية" بمنافسات المصارعة الروماني وزن 87 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر محمد مصطفى متولي من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتأهل محمد متولي للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان محمد متولي تفوق على لاعب منتخب المصارعة، على لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش بنتيجة 9-1 لعدم التكافؤ، في دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 87 كجم.