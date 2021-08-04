شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. إيهاب عبد الرحمن يودع منافسات رمى الرمح بفارق مركز واحد عن النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع إيهاب عبد الرحمن، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوي، منافسات رمي الرمح بعدما احتل المركز 13 بالترتيب العام وفشل في التأهل للنهائي خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ويتأهل أول 12 لاعبا من المجموعتين إلى النهائي أو من يتخطى مسافة 83.50 متر.

واحتل إيهاب عبد الرحمن، لاعب المنتخب الوطني في رمي الرمح، المركز الثامن في تصفيات المجموعة الأولى وانتظر انتهاء المجموعة الثانية لتحديد إمكانية تأهله إلى النهائى، وحقق إيهاب عبد الرحمن مسافة 81.92 بعد أن حقق أفضل محاولاته في المرة الثانية.