شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم الأربعاء 4/ 8 / 2021 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع نظيره وادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

نتيجة أخر ظهور للأهلى ووادى دجلة فى الدوري

حقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ترتيب الاهلى ووادى دجلة فى جدول الدوري

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

الاهلى يستعيد جهود هانى ويفتقد أيمن أشرف للإيقاف

ويستعيد الاهلى في مباراة الليلة جهود ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بعد انتهاء رحلتهم مع المنتخب الاوليمبى ، بجانب عودة محمد هانى الظهير الأيمن بعد انتهاء الإيقاف فيما يغيب وليد سليمان للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف.

الاهلى يفتش عن قمة الدوري لأول مرة هذا الموسم

يراهن الاهلى على الفوز على وادى دجلة الليلة لإستعادة صدارة ترتيب الدوري بالوصول إلى 61 نقطة وهو ما يضمن للمارد الأحمر التساوى مع الفارس الأبيض على قمة المسابقة ولكن أفضلية المواجهات المباشرة والاهداف وقتها ستكون لصالح المارد الأحمر.

ويتبقى للأهلى 8 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 7 مباريات مع "غزل المحلة والإسماعيلى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

دجلة يستعيد جهود محمد هلال أمام الاهلى

يستعيد فريق وادي دجلة خدمات لاعبه محمد هلال جوهرة الهجوم في الفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة عضلية، وبات اللاعب جاهزا لتدعيم هجوم فريقه أمام الأهلى الليلة.

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.