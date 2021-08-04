شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. سما فاروق تتأهل لربع نهائى الكانوى فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت المصرية سما فاروق، لاعبة الكانوى لدور الثمانية "ربع النهائي"، بعد احتلالها المركز السابع بزمن ٢.١٣.٠٠٧ فى مسابقة الفردي ٥٠٠ متر.

وتأهلت سما فاروق إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثالث وبرونزية بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019، سما من مواليد عام 1998، تدرس فى كلية الآداب قسم اللغة التركية بجامعة القاهرة، وتحتل سما فاروق المركز الـ 32 عالميا بسباق 200 متر فردى تحت 23 سنة.

بدأت عام 2012 داخل جدران نادي المصري للتجديف، ولم يتجاوز عمرها وقتها 15 عامًا، ومنذ 2012 وحتى 2019 وهى تحقق المركز الأول على الجمهورية.

وحققت اللاعبة الكثير من البطولات في مسيرتها مع الكانوى وصلت إلى 118 ميدالية متنوعة منها 9 ذهبيات فى البطولات العربية و7 ذهبيات بالبطولات الأفريقية، كما حققت المركز التاسع فى كأس العالم التى أقيمت بالمجر 2021.