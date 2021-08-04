شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفاضل بين عبد الشافي وفتوح لمواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من محمد عبد الشافي و أحمد فتوح للدفع بأحدهما فى التشكيل الأساسي للفريق أمام غزل المحلة في المباراة المقرر لها 7 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري .

ويرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي نظرا للمستوي المميز الذي يقدمه مع الفريق سواء في التدريبات أو المباريات الأخيرة بالدوري قبل فترة التوقف الطويلة الحالية، في حين ان الجهاز المعاون يرغب في الدفع بفتوح لاستغلال مشاركته في الاوليمبياد مؤخرا واحتكاكه الدولي بمباريات قوية.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تمسك إدارة النادي بالتجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق والذى ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر ان إدارة النادي متمسكة ببقاء بن شرقي في صفوف الزمالك لمواسم مقبلة، وسيتم عقد أكثر من جلسة للتفاوض معه ومع وكيله من أجل التجديد، مؤكدا ان الإدارة لن تبخل بأي مجهود في سبيل التجديد لأشرف بن شرقي.

في المقابل فان اشرف بن شرقي أبدى رغبته بالبقاء ضمن صفوف الزمالك والتجديد للفريق، وسيتم إنهاء الملف قريبا وفقا لتصريحات المقربين من اللاعب.

من ناحية أخرى قال أحمد يحيى وكيل أعمال مصطفى فتحى جناح الزمالك المعار إلى سموحة إن اللاعب سيعود إلى الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته، مؤكدا أنه لا توجد صفقات تبادلية بين مسئولي الأبيض والنادى السكندرى للتمسك باللاعب.

كشف يحيى في تصريحات لـ"الخليج 365" حقيقة طلب سيراميكا استعارة مصطفى فتحى، موضحا أن هذا الأنباء لا أساس لها من الصحة واللاعب سيعود إلى بيته نادى الزمالك بعد انتهاء إعارته للفريق السكندرى.

وتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعودة مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادي سموحة.