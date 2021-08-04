شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. مؤمن مهران يحتل المركز الخامس ويتأهل لربع نهائى الكانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل المصرى مؤمن مهران المركز الخامس والأخير في التصفية الثانية من منافسات الكانوى ويتأهل لربع النهائي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقامة حاليا.

ويخوض مؤمن مهران منافسات ربع النهائي الساعة 5 صباحا بتوقيت القاهرة التي ستكون 200 متر بمنافسة 5 لاعبين في كل تصفية يصعد الأول والثانى مباشرة إلى نصف النهائي ويودع الثلاثة لاعبين الآخرين البطولة.

وكانت المصرية سما فاروق ودعت منافسات 200م كاياك بعد احتلالها المركز السابع والأخير في ربع النهائي الأول بزمن ٤٧:٨٨٢ ثانية ضمن دورى الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكانت سما فاروق أنهت تصفيات القارب الفردي في الكاياك مسافة 200 متر في المحاولة الأولى باحتلالها المركز السابع والأخير بزمن ٤٧:٢٧٢ ثانية في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهلت سما فاروق إلى أولمبياد طوكيو بعد احتلال المركز الثالث وبرونزية بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019، سما من مواليد عام 1998، تدرس فى كلية الآداب قسم اللغة التركية بجامعة القاهرة، وتحتل سما فاروق المركز الـ32 عالميا بسباق 200 متر فردى تحت 23 سنة.