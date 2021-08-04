شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. إيهاب عبد الرحمن يحتل المركز الثامن فى رمى الرمح وصعوبة تأهله للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل إيهاب عبد الرحمن، لاعب المنتخب الوطني في رمي الرمح، المركز الثامن في تصفيات المجموعة الأولى وينتظر انتهاء المجموعة الثانية لتحديد إمكانية تأهله إلى النهائى، حيث يتأهل أول 12 لاعبا من المجموعتين إلى النهائى أو من يتخطى مسافة 83.50 متر. ويحتاج إيهاب عبد الرحمن ألا يتخطى رقمه أكثر من 4 لاعبين فى المجموعة الثانية من أجل أن يتأهل.

ويطمح عبد الرحمن فى حصد ميدالية منذ عودته من إيقاف المنشطات الذى وقع عليه فى عام 2016، حيث إنه تأهل لأولمبياد طوكيو محققا مسافة 83.88 متر بمنافسات رمى الرمح لملتقى التحدى بمصر بالمركز الأولمبي بالمعادي آخر مرحلة تأهيلية للأولمبياد، ليحقق الرقم التأهيلي ويتأهل لطوكيو.

واتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات جادة بدعم وزارة الشباب و الرياضة، وبالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) لحل مشكلة البطل المصرى إيهاب عبد الرحمن بطل مصر فى رمى الرمح، والذى قد سبق إيقافه لمدة أربعة أعوام من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا).