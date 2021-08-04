لوكسمبورغو يعود لقيادة كروزيرو للمرة الثالثة

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ساو باولو: عُيِّن المدرب السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم فاندرلي لوكسمبورغو الثلاثاء على رأس الإدارة الفنية لنادي كروزيرو.

ويلعب كروزيرو في الدرجة الثانية ويعاني مشاكل اقتصادية كثيرة.

وستكون هذه هي المهمة الثالثة للوكسمبورغو الملقب بـ"لوكسا"، في نادي ولاية ميناس جيرايس الذي حقق معه في عام 2003 الثلاثية: الدوري البرازيلي وبطولة وكأس ميناس جيرايس.

وتعتبر المهمة الجديدة أيضًا تحديا جديدا للمدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لأن كروزيرو لا يزال يُعتبر أحد أكبر الأندية في البرازيل حيث توج بلقب كأس ليبرتادوريس مرتين والدوري المحلي أربع مرات وكأس البرازيل ست مرات.

وهبط النادي للمرة الأولى إلى الدرجة الثانية في عام 2019 عقب مشاكل مالية وعقوبات من الفيفا.

ولم يكن لوكسمبورغو يشرف على أي فريق منذ شباط/فبراير الماضي، عندما ترك فريق فاسكو دي غاما بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية.