أولمبياد طوكيو- قوى: الجامايكية تومسون تحتفظ بذهبية سباق 200 م

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طوكيو: أحرزت الجامايكية إيلاين تومسون هيراه ذهبية سباق 200 م في أولمبياد طوكيو الثلاثاء، محققة الثنائية بعد ثلاثة أيام من حصدها ذهبية 100 م على غرار ريو 2016، مسجلة ثاني أسرع زمن في التاريخ (21.53 ثانية).

وتقدمت تومسون هيراه على الناميبية الواعدة كريستين مبوما البالغة 18 عاماً (21.81 ث) التي بدأت احترافها في سباق 200 م قبل شهرين فقط إذ حُرمت من سباق 400 م بسبب اللوائح المتعلقة بفرط الهرمونات الذكورية.

واحتلت الأميركية غابرييل توماس المركز الثالث (21.87 ث)، فيما حلت النجمة الجامايكية المخضرمة شيلي آن فرايزر برايس رابعة (21.94 ث).