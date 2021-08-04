شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبدالكريم: الشناوى أعاد قوة حراسة الفراعنة.. وهو الأفضل بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، أن محمد الشناوى حارس الأهلى أعاد هيبة حراسة مرمى المنتخب المفقودة منذ اعتزال عصام الحضرى.

وقال أسامة عبد الكريم خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "اعتمدت على محمد الشناوى أثناء تواجدى في طلائع الجيش موسم 2011/ 2012، والشناوى كان عنده إصرار كبير في اللعب دائما بشكل أساسى وده تسبب في انتقاله إلى أكثر من ناد بحثا عن المشاركة الأساسية وكان شغال على نفسه بشكل قوى ولديه هدف منذ البداية وحققه".

وأوضح مدرب المنتخب الأوليمبى: "محمد الشناوى أعاد قوة حارس المنتخب المصرى المفقودة منذ اعتزال عصام الحضرى، الذى كان مصدر القوة في الفراعنة، واستحق الشناوى هذه المكانة بما يقدمه من مستوى مميز يشهد عليه كل العالم في الوقت الحالي".

وتابع: "حراس منتخب الأوليمبى كانت سعيدة جدا بتواجد الشناوى ضمن المنتخب ولم يحزنوا أبدا وقالوا ييجى الشناوى وإحنا منروحش الأولمبياد واستفادوا كثيرا من خبراته وحديثه خلال المعسكر وتعاملاته في المباريات".

وأضاف: "محمد صبحى كان الحارس الثالث قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد عمر صلاح وعمر رضوان ولكن الجميع كان متفاجئ بالدفع بمحمد صبحى في البطولة لأنه كان الحارس الرابع في الزمالك ولا يشارك ولكنه قدم بطولة كبيرة وحصل على أفضل حارس في بطولة أفريقيا".

وعن مواجهة البرازيل، قال: "كان هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل ولكن هدف البرازيل جاء من غفلة دفاعية بسبب الإجهاد الذى تمكن من بعض اللاعبين، بالإضافة إلى المستوى المميز الذى يقدمه البرازيلي وقدراته الفنية أعلى بكثير من المنتخب، ولكن حاولنا أن نغلق المباراة ونلعب على خطف هدف أو الوصول لركلات الجزاء".