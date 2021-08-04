يوم مميز للمصريين في طوكيو 2020.. نايل نصار ومحمد طاهر يتأهلان لنهائي الفروسية.. ومصطفى عمرو يصعد للمباراة النهائية في دفع الجُلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شهدت منافسات أولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، نتائج رائعة للاعبين المصريين، حيث تأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة لمنافسات نهائي الفردي في منافسات الفروسية بعد خوض منافسات الجولة الأولى التي أقيمت بمشاركة 75 فارسا.

وتقام منافسات النهائي غدا حيث تأهل الثنائي ضمن أفضل 30 فارس شاركوا اليوم وتألق نصار في تصفيات فردي الفروسية وأنهى محاولته بدون أخطاء في 88.42 ثانية.

كما تأهل مصطفى عمرو بطل ألعاب القوى، لنهائي دفع الجلة، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تخطيه الرقم التأهيلي وتحقيقه رقم ٢١:٢٣ متر.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.