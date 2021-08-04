شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى ووادى دجلة اليوم الأربعاء 4 / 8 / 2021 بالدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره وادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

موعد مباراة الاهلى ووادى دجلة

تقام مباراة الاهلى ووادى دجلة فى تمام التاسعة مساء اليوم الاربعاء ، ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الثالث على التوالى للصعود لقمة الدوري والتساوى مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم ،ونجح الأهلي فى الفوز بثلاثة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليخسر أربعة نقاط مؤثرة في سباق الصراع على القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك .

ترتيب الاهلى ووادى دجلة فى جدول الدوري

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

دجلة يفتش عن الهروب من المنطقة المظلمة

في المقابل ، يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بفتح صفحة جديدة بعد التعادل مع المقاصة في الدوري وحثهم على الفوز في المباريات المقبلة وهي السبيل الوحيد للبقاء في الدوري هذا الموسم حيث يحتاج دجلة لـ15 نقطة على الأقل من اصل 21 نقطة متبقية للفريق هذا الموسم في المباريات السبع المتبقية والتي يفتتحها الغزلان بمواجهة الأهلى الليلة مشدداً على أن الفريق بإمكانه تحقيق نتيجة إيجايبة لاسيما أن دجلة استطاع خطف نقطة التعادل من أنياب المارد الأحمر بالدور الأول لدوري هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ووادى دجلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى ووادى دجلة اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.