شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة لـ فوافي: نتعامل باحترافية.. والسن وتراجع مستواك سبب رحيلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد إسلام عادل، مدرب نادي مصر المقاصة، على تصريحات باولن فوافي لاعب الفريق الذي رحل عن الفريق الفيومى، بعدما هاجم الإدارة بأنها تتعامل بدون احترافية وبشكل غير أخلاقى.

وقال مدرب المقاصة في تصريحات تليفزيونية: "إن باولن فوافي بالغ في حديثه عن النادي الذي يتعامل بشكل محترف مع جميع لاعبيه وبالتحديد المحترفين".

وأضاف إسلام عادل أن فوافي عقده انتهى مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وأن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل رأى عدم استمراره لتقدمه في العمر وتراجع مستواه.

وأوضح مدرب المقاصة: "اللاعب له مستحقات مالية بالفعل، لكنه كان سعيدا للغاية بتواجده في الفريق الذي لعب بقميصه 6 سنوات، تلقى خلالها العديد من العروض ولم يرحل وهو ما ينفي حديثه المُبالغ فيه على النادي، وفرنا لفوافي كل شيء من سيارة وسكن".

واختتم إسلام عادل: "جميع الأندية تعاني من أزمات مالية، وليس مصر المقاصة وحده، لكن حديث فوافي كان فيه الكثير من المبالغة.. والجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل هو من قرر رحيل اللاعب وليس العكس مثلما ردد بأنه سيرحل عن الفريق".