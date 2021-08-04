شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: أى حكم أخطأ تم عقابه ونسبة نجاح تقنية الـVAR حتى الآن من 75 لـ80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تقنية الـVAR دخلت الدوري المصري لتحقيق العدالة ومحاولة تقليل أخطاء الحكام، والحكام جاهزون لمباريات حسم الدورى.

وقال وجيه أحمد في تصريحات تليفزيونية: "تقنية الـVAR دخلت الدوري المصري لتحقيق العدالة ومحاولة تقليل أخطاء الحكام، ونسبة نجاحها حتى الآن من 75 لـ80% في الدوري".

وأضاف وجيه أحمد: "ضغط المباريات وأزمة سيارات الـVAR تعوق عملية تدريب الحكام علي التقنية بشكل أفضل، والخلاف بين اتحاد الكرة وشركة الـVAR منعت تنظيم دورة تدريبية للحكام".

وأوضح رئيس لجنة الحكام: "الأخطاء التحكيمية ستقل بعد تدريب الحكام بشكل أكبر على تقنية الـVAR، وفيفا لم يحدد الوقت المتاح لحكم المباراة من أجل فحص الحالات التحكيمية في الـVAR".

وتابع وجيه أحمد: " نواجه بعض المشاكل مع الكاميرات وجودة الصورة أثناء فحص الحالات التحكيمية في الـVAR، والحكام مستعدون لعودة الدوري، وعلي مسافة واحدة من الجميع.. ومن أخطأ خلال الفترة الماضية تم عقابه".