شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الأهلي يحسم صفقة ميكيسوني "ميسي إفريقيا" من كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا لما نشره الخليج 365 حول تعاقد النادى الأهلى مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب نادي سيمبا التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أكد مسئولو الأهلي أنهم يضعون اللمسات النهائية لضم ميكيسوني خلال انتقالات الصيف، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين لمراحلها الأخيرة، حيث شهدت الأيام الماضية اتفاقا بين الأهلي وسيمبا لضم ميكيسوني الذي نال قناعة الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني.

ووافق سيمبا على عرض الأهلي لشراء الجناح الموزمبيقي مقابل دفع 900 ألف دولار، لينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء خلال الصيف الجاري.

ومال نادي سيمبا لبيع ميكيسوني للأهلي عن أندية أخري طلبت ضم اللاعب، ويأتي في مقدمتها كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بسبب العرض المالي الأفضل المقدم من قبل الأهلي.

ومن المنتظر أن يتقاضى ميكيسوني راتب قيمته 900 ألف دولار سنويًا في عقد مدته 4 سنوات، بعدما فضل اللاعب الموزمبيقي الانتقال لبطل إفريقيا عن العودة إلى جنوب إفريقيا بعدما سبق ولعب موسمين مع صن داونز تحت قيادة بيتسو موسيماني، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة وانضم بعد ذلك إلى بطل تنزانيا، قبل أن يختار ميكيسوني اللعب مجددًا تحت قيادة موسيماني.

وكان سفيان رحيمي من ضمن اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأحمر بعد تألقه الكبير مع ناديه الرجاء المغربي خاصة في الموسم الجديد ومساهمته الواضحة في فوز بطل المغرب بلقب الكونفدرالية الافريقية.