شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يكشف حقيقة ضم حسام حسن وصفقة كاتونجا.. وحملة "للأكثر تتويجا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على الدخول فى مفاوضات حول صفقة تبادلية مع سموحة، بضم القلعة البيضاء المهاجم حسام حسن، مقابل حصول الفريق السكندرى على خدمات أسامة فيصل ومحمد عبد السلام، مع تجديد عقد إعارة مصطفى فتحى.

وقال لبيب فى تصريحاته لقناة الزمالك، إنه لم يتحدث مع فرج عامر رئيس نادى سموحة حول ضم حسام حسن، وإن كل ما يتردد حول إبرام صفقة تبادلية مع الفريق السكندرى بحصول الزمالك على خدمات حسام حسن مقابل منحهم 3 لاعبين أمر غير منطقى، قائلاً: "ده أنا أبقى نايم وأنا بعمل صفقة زى دى".

وأضاف رئيس لجنة إدارة الزمالك أن الجميع يتحدث عن صفقات وعروض للاعبى الأبيض، وإذا كانت كل تلك الأقاويل صحيحة فلن يتبقى فى الفريق إلا 3 أو 4 لاعبين.

وتابع حديثه مؤكدًا أن الزمالك لا يتعامل مع وكلاء اللاعبين وأن التعامل فى ملف الصفقات يكون عن طريقه شخصيًا أو عن طريق فاروق جعفر أو حسين السيد وباتريس كارتيرون المدير الفنى، لافتًا إلى أنهم اتفقوا على عدم الإعلان عن أى شىء أو التحدث مع أى نادٍ إلا بعد انتهاء مسابقة الدورى.

وأشار حسين لبيب حديثه إلى أن الدخول فى مفاوضات مع أندية لإبرام صفقات فى الوقت الحالى سيضر الفريق ويؤثر على مشواره فى المباريات المتبقية له بمسابقة الدورى، وهدفنا حصد اللقب أولاً ثم النظر لتدعيم الفريق، خاصة أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين فى مصر.

واستكمل رئيس الزمالك حديثه مؤكدًا أن تجديد عقود بعض العناصر الأساسية بالفريق يعد ضمن أولويات اللجنة فى الوقت الحالى، ومن بعده تدعيم الفريق بالعناصر التى يحتاجها المدير الفنى.

وعن خصم الفيفا 6 نقاط من الزمالك بسبب مديونيات بعض اللاعبين والمدربين السابقين، أكد حسين لبيب أنها مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، وأن الزمالك لم يصله أى خطاب من الاتحاد الدولى بخصوص هذا الأمر.

وأكد رئيس نادى الزمالك أن الفريق كان يرغب فى خوض مواجهاته على استاد القاهرة إلا أن وجود بعض أعمال الصيانة أدت لنقل مواجهة غزل المحلة لملعب الإسكندرية.

وتحدث لبيب عن شكوى الدولى التونسى فرجانى ساسى مؤكدًا أنه تم إعداد ملف الشكوى بالفعل، وأنه مع المستشار القانونى للنادى، ويقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وعن فريق كرة اليد، أكد حسين لبيب أنه تم التعاقد بالفعل مع كريم هنداوى كاتونجا حارس مرمى منتخب مصر، لمدة موسمين وسينضم للزمالك عقب انتهاء مشاركته فى أولمبياد طوكيو.

وأعرب عن سعادته بما حققه منتخب مصر لكرة اليد فى أولمبياد طوكيو وتأهله لقبل النهائى لمواجهة منتخب فرنسا يوم الخميس المقبل، مشيدًا بما يقدمه جميع اللاعبين، خاصة لاعبى الزمالك سواء المتواجدين حاليًا بالفريق أو الذين رحلوا للاحتراف.

واختتم رئيس الزمالك حديثه مؤكدًا أنه سيتم عمل حملة لدعم نادى الزمالك، وحملة إعلانية أخرى خاصة بـ"الأكثر تتويجًا فى القرن العشرين" إلا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل فى الوقت المناسب.