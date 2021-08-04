شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يبدأ المرحلة الأولى من توسعة استاد النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النادي المصري البورسعيدي فى عملية فك مقاعد مدرجات استاد النادي، تمهيدًا لبدء عملية هدم الاستاد استعدادًا لبناء الاستاد الجديد للنادي المصري في نفس مكانه الحالي بهدف توسعه الاستاد.

واحتفل النادي المصري البورسعيدي بمرور 100 عام على تأسيسه، يوم 18 مارس الماضي حيث تم تأسيس النادي يوم 18 مارس من عام 1920، في ذروة الوهج الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919.

وعن علاقة المصرى بالتوأم حسام وإبراهيم حسن، قال عدنان حلبية إنه كان يتمنى أن يرحل التوأم عن القيادة الفنية للفريق البورسعيدى بطريقة تليق بهما وبمجلس الإدارة، ليس بهذا الشكل الذى تم رغم تمسك المجلس ببقائهما، قائلاً: "طريقة الرحيل غير جيدة ولا تليق بنا ولا باسم التوأم، ولن نقوم بمقاضاتهما، وأتوقع أن تكون العلاقة انتهت، لكن أتمنى أن تنسينا الأيام ما حدث".

كما تحدث عضو مجلس المصرى البورسعيدى عن قرار عودة الدورى مؤكدًا أنه إذا كان قرار الدولة فسيتم الامتثال له، موضحًا أن استكمال الدورى سيمثل صعوبة كبيرة جدًا على نادى المصرى وجميع الأندية ويجب وضع معايير وأسس قبل اتخاذ قرار بعودة المسابقة، ويجب إدراك الجميع صعوبة المرحلة المقبلة.



مدرجات استاد المصرى القديم (1)



مدرجات استاد المصرى القديم (2)