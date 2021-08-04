شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 4 / 8 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 4 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع بيراميدز والاسماعيلى على ستاد الدفاع الجوى، والاهلى مع وادى دجلة على ستاد الاهلى والسلام.

موعد مباراة بيراميدز والاسماعيلى

تقام مباراة بيراميدز والاسماعيلى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

وتعادل بيراميدز مع البنك الاهلى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة فيما خسر الدراويش من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 14 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

موعد مباراة الاهلى ووادى دجلة

تقام مباراة الاهلى ووادى دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الاهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراته الأخيرة بالمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.