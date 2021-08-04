شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن نايل نصار الفارس المصري فى أولمبياد طوكيو خطيب ابنة بيل جيتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل نايل نصار الفارس المصري المشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2020 مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأهله إلى نهائي منافسات الفروسية في الأولمبياد، خاصة بعد إعلان الملياردير بيل جيتس دعمه للفارس المصري خلال مشاركته في الأولمبياد من أجل المنافسة على حصد ميدالية أولمبية في دورة طوكيو الحالية 2020.

وتأهل نايل نصار ومحمد طاهر زيادة لمنافسات نهائي الفردي في منافسات الفروسية، بعد خوض منافسات الجولة الأولى التي أقيمت اليوم بمشاركة 75 فارسا، وتقام منافسات النهائي اليوم، حيث تأهل الثنائي ضمن أفضل 30 فارسا شاركوا الثلاثاء، وتألق نصار في تصفيات فردي الفروسية وأنهى محاولته بدون أخطاء في 88.42 ثانية.

حرص الملياردير الأمريكي بيل جيتس على دعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020"، ونشر جيتس صورة لنصار عبر حسابه بموقع إنستجرام، مصحوبة بتعليق: "أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو فى الوقت الحالي.. ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج ابنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".

ونستعرض أبرز 10 معلومات عن نايل نصار الفارس المصري:

- نايل نصار من مواليد 21 يناير 1991 ويبلغ من العمر 30 عاما من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

- ولد نايل نصار لأب وأم مصريين من محافظة المنوفية، وانتقل نايل نصار مع أسرته إلى الكويت فى سن الخامسة، وتتراوح ثروة نايل نصار بحسب موقع "ذا ديلي بايوجرافي" الأمريكي من 20 إلى 100 مليون دولار أمريكي، وكشف الموقع أن ثروة نايل نصار غير معروفة على وجه الدقة، لكنها تفوق ثروة خطيبته جينفير ابنة بيل جيتس.

- كان يعيش نايل نصار مع أسرته في الكويت حتى انتقل إلى كاليفورنيا عام 2009، وتخرج نايل نصار من جامعة ستانفورد، وحصل على درجة البكالورويس في الاقتصاد منها في عام 2013.

- يجيد نايل نصار 4 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ولديه شقيق هو شرف نصار، ويحمل نايل نصار الجنسية المصرية والأمريكية.

- مارس نايل نصار عدة رياضات في الطفولة مثل كرة القدم والسلة والطائرة والتنس، لكن لم يقتنع سوى بركوب الخيل.

- درس نايل نصار الاقتصاد والإدارة في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا وفاز نايل نصار بجائزة لونجينيس نيويورك الكبرى وقيمتها بـ400 ألف دولار، حيث بات أول فارس يفوز بالجائزة الكبرى للونجينيس.

- فاز نايل نصار بمسابقة الجائزة الكبرى لركوب الخيل فى 2013 والتى تقدر جائزتها المالية بمليون دولار، وتأهل نايل نصار إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز للاتحاد الدولي للفروسية في أعوام 2013 و2014 و2017، ودورة ألعاب الفروسية عن عام 2014.

- لم تكون هذه أول مرة يمثل فيها نايل نصار مصر في الأولمبياد، حيث سبق أن قام بنفس الأمر في أولمبياد لندن 2012.

- ارتبط نايل نصار بعلاقة صداقة مع ابنة بيل جيتس عام 2017، وفي عام 2020 أعلن نايل نصار ارتباطه بالمليارديرة الصغيرة.

- حقق نايل نصار فارس المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى سان جالن بسويسرا يونيو الماضى، ومن أبرز إنجازات نايل نصار الفوز بالمركز الأول في سباق لاس فيجاس لقفز الحواجز، وسباق الحصان الوطني، والمركز السابع في كأس العالم لقفز الحواجز، والمركز الأول في الجائزة الكبرى بالرباط.