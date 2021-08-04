شكرا لقرائتكم خبر عن مزيكا وملوك الترقيص.. رمضان صبحى مع ويجز فى أول ظهور بعد عودته من طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم رمضان صبحى، لاعب المنتخب الأولمبى ونادى بيراميدز، مع مطرب الراب ويجز، فى أول ظهور له بعد عودته مع المنتخب الأولمبى إلى القاهرة، عقب الهزيمة من البرازيل والخروج من دور الثمانية لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".



رمضان صبحى مع ويجز

ونشر صبحى، الصورة التى جمعته مع ويجز، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "مزيكا"، فيما أعاد ويجز، نشر الصورة أيضا عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ملوك الترقيص"، وذلك خلال تواجدهم فى أحد المدن الساحلية.





من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة ما تردد حول تلقى رمضان صبحى جناح الفريق الكروى الأول بالفريق السماوى، عرضًا من نادى الجزيرة الإماراتى من أجل الحصول على خدماته فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 7.5 مليون دولار.





وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن رمضان صبحى لم يتلق أى عروض رسمية للرحيل عن بيراميدز فى الميركاتو الصيفى المقبل، سواء من داخل مصر أو خارجها، وأن اللاعب مستمر مع الفريق ولن يرحل خاصة أنه يعد من الأعمدة الأساسية ورحيله غير وارد فى الوقت الحالى.

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف لتنتهى مغامرة الفراعنة فى الأولمبياد، وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.

وحقق المنتخب الأولمبى فوزا وحيدا على حساب أستراليا بهدفين نظيفين، بينما تعادل فى مباراة واحدة أمام اسبانيا، وتلقى الهزيمة مرتين أمام الأرجنتين والبرازيل.