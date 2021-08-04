شكرا لقرائتكم خبر عن إيزي إيميكا يخضع للتحقيق فى المصري بعد العودة من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة اللاعب النيجيري إيزي إيميكا، والذي كان قد عاد إلى مصر قادمًا من نيجيريا، قبل أيام قليلة بعد حصوله على اجازة خلال فترة توقف الدوري.

وكانت لجنة التعاقدات بالنادي المصري، ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوى المجلس، قد عقدت اجتماعًا مع اللاعب استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس وذلك للتعرف على أسباب عدم انتظام اللاعب في المران خلال الفترة الماضية.

وتم خلال الاجتماع انهاء كافة المشكلات المادية للاعب مع وكيله السابق والتي كانت ستتسبب في ايقاف اللاعب عن المشاركة مع الفريق، فيما أكد اللاعب التزامه التام بكافة قرارات وإجراءات مجلس إدارة النادي المصري وانتظامه كذلك في تدريبات الفريق اعتبارًا من اليوم.

وكان إيميكا قد انقطع عن تدريبات المصرى أسوة بما فعله زميله سعيدو سنبورى إلا أن الإدارة قامت بمخاطبة وكيل أعماله وأقنعت اللاعب بالعودة بعد حصوله على جزء من مستحقاته إلا أنه تمسك بالرحيل نهاية الموسم.

ويعد إيزى إيميكا أحد اللاعبين المؤثرين فى المصرى فى منطقة المناورات بجانب زميله فريد شوقى، واللذين يعتمد عليهما على ماهر المدير الفنى للفريق كثيرا فى بناء خطته.