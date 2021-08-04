شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نجحنا فى تخفيض 6 ملايين دولار من مديونات اللاعبين والمدربين السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر عزام، المستشار القانوني للزمالك، أن هناك شكوى تم تقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب التونسي فرجاني ساسي وضد الدحيل القطري الذي ضم اللاعب قبل أيام، قائلا: "أرسلنا شكوى ضد الطرفين بأن عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم وليس في 30 مايو كما ادعى اللاعب".

وواصل عزام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "قدمنا استئنافا ضد عقوبة بارتيمو البرتغالي على محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق، ونتفاءل بأن يتم تخفيض الغرامة، كما نجحنا في تخفيض عقوبة باتشيكو بنسبة 80% تقريبا أي ما يعادل 2 مليون دولار".

وتابع المستشار القانوني للزمالك: "نتابع كل القضايا المرفوعة ضد الزمالك في الفيفا، وكل الملفات يتم متابعتها وكان هناك مديونية تعادل 17 مليون دولار نجحنا في تخفيض 6 ملايين دولار في 4 قضايا تم إنهاؤها حتى الآن".

وأوضح عزام أن عدم التعامل باحترافية في بعض الملفات يسبب مشاكل بالجملة في القضايا المرفوعة ضد الزمالك في المحكمة الرياضة، موضحا أن هناك جهودا مبذولة لحل هذه المشاكل تباعا.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك أنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى وقف اللاعب، الذى لم يستكمل عقده مع النادى الأبيض حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقًا لبنود تعاقده.

وتستند اللجنة المكلفة فى شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادى الذى يؤكد أن الموسم الحالى سوف ينتهى فى 26 أغسطس 2021، وكذلك موقع الفيفا الذى جاء فيه انتهاء الموسم فى مصر نفس الموعد السابق.

وأكدت اللجنة أنها أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقية فى حسابه بالمدة القانونية، بعد خصم قيمة الضرائب وفقًا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقًا للائحة النادى مثل كل اللاعبين.