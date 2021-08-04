شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة للاعبيه: الفوز على الأهلى تأشيرة البقاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال المدير الفني، لاعبيه من اللعب الفردي أمام الأهلى في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال عبد الباقي جمال للاعبيه: "سنخوض واحدة من أهم مبارياتنا هذا الموسم، لكن السبيل الوحيد للخروج بنقاط المباراة هو اللعب الجماعي، يجب أن نستغل الصحوة التي نعيشها مؤخرا للخروج من مباراة الأهلى بالأهداف التي ننشدها".

وتابع المدير الفني لدجلة حديثه للاعبيه أن مباراة الأهلى هي تأشيرة بقاء الفريق في دوري الأضواء هذا الموسم، موضحا أن الفريق يستطيع الظفر بنقاط المباراة وتعزيز فرص النجاة من فخ الهبوط الذي يطارد الفريق منذ بداية الموسم.

وأعلن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلى، وجاءت قائمة دجلة كالتالي: محمد عبد المنصف، مسعد عوض، خالد رضا، إيهاب المباركي، محمد جمال، محمود مرعى، إسحاق يعقوبو، بسام وليد، كريم الدبيس، محمد هلال، محمد عبد العاطي، محمد مجدي، أحمد سعيد، إبراهيم عايش، حسام عرفات، أحمد رضا، محمد رضا، صلاح أمين، عمر بركات، أحمد عاطف، أحمد شريف.

في المقابل شهدت قائمة الأهلى تواجد كل من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني وسعد سمير ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وجونيور أجايي ومحمود كهربا وحسين الشحات في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن في الهجوم.