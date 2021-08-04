شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيمن الجديد يحدد مصير حمزة المثلوثى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصير التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للزمالك في الموسم المقبل، غامضا في ظل عدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بإمكانياته خلال الموسم الحالي، والذي شارك فيه المثلوثي في العديد من المباريات إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على أن يكون مصير حمزة المثلوثي مرتبطا بالتعاقد مع ظهير أيمن مميز في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن كارتيرون يشعر بالقلق من مركز الظهير الأيمن لتكرار إصابات حازم إمام وعدم قدرة أحمد عيد على فرض نفسه داخل التشكيل، ولم يقتنص الفرص التى لاحت له بالظهور في تشكيل بعض المباريات.

في نفس السياق رفضت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة الاستغناء عن اللاعبين الشباب، خاصة المتميزين على سبيل البيع النهائي بعدما تلقي اللاعبون عدة عروض من أندية داخل مصر وخارجها للانضمام إليها في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن هناك ترحيبا بإعارة بعض اللاعبين الشباب لاكتسابهم خبرات اللعب في الدورى الممتاز، وسيتم تحديد اللاعبين الذين سيتم اعارتهم بناء على رأى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وتلقى عدد من لاعبي الزمالك عروضا من أندية داخل وخارج مصر في مقدمتهم حسام أشرف وأسامة فيصل مهاجمي الفريق.

من ناحية أخرى استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الأبيض، بجوار طارق حامد لقيادة خط الوسط فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 7 من شهر أغسطس الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى استقرار كارتيرون على الدفع بزيزو بعدما قام بتجهيز اللاعب من خلال المباريات الودية التى خاضها خلال معسكره الحالى بمدينة برج العرب، حيث سيكون زيزو بمثابة تعويض لغياب إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذى يغيب عن اللقاء المقبل للإيقاف والذى شارك بشكل أساسى فى هذا المركز بجوار طارق حامد منذ رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، المنضم حديثا للدحيل القطرى.