شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: اليد حقق إنجازا وهدفنا ميدالية فى الأولمبياد وانتظروا 4 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يحققه منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو 2020 إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة، ونسعى لتحقيق ميدالية لأول مرة في تاريخ مصر في الألعاب الجماعية.

وقال شريف العريان في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "مبروك لكل الجمهور المصرى، ولأول مرة يدخل منتخب مصر لليد مواجهة ألمانيا وهو صاحب اليد الأعلى وكل الناس تتوقع فوز المنتخب".

وأضاف سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية: "الجميع كان يخشى من المنتخب المصرى لكرة اليد لأنه حقق إنجازا تاريخيا وهدفنا ميدالية في الأولمبياد".

وتابع العريان: "محمد متولى وكيشو لديهم الفرصة في تحقيق الميدالية البرونزية على الرغم من صعوبة لقاءاتهما بعدما أخفقا في مباريات نصف النهائي، وعندنا الكاراتيه سيبدأ المنافسات من اليوم الابعاء وهو أقرب الألعاب لتحقيق ميداليات وكذلك الخماسى الحديث، ونسعى لتحقيق ثلاث أو أربع ميداليات خلال الأيام المقبلة في الأولمبياد".

وأوضح شريف العريان: "إبراهيم حسونة سافر إلى قطر منذ 7 سنوات للعمل هناك وأخذ الجنسية وفى هذا الوقت كان فارس لسه صغير ويلعب لقطر من أكثر من 4 سنوات، وأى لاعب يحب يلعب باسم أى دولة تانى غير مصر يلعب، ولكن لدينا لاعبون واعدون يلعبون تحت العلم المصرى بفخر واعتزاز".