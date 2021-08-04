شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على خورشيد 15 / 1 وديا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن الفوز على مركز شباب خورشيد بنتيجة 15 / 1، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين أمس الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحراز الأهداف كل من فوزى الحناوى 4 أهداف، وأحمد راشد 3 أهداف، وخالد الغندور 3 أهداف، وخالد قمر ومروان النجار ومحمود رزق والسيد سالم وعبد الغنى محمد هدف واحد لكل منهم.

ويستضيف فريق الاتحاد السكندرى نظيره الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى سوف تقام على ملعب الإسكندرية.