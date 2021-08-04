مصر المقاصة يوضح سبب عدم التجديد للاعبه باولين فوافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مدرب فريق مصر المقاصة، إسلام عادل، إن إدارة ناديه رأت أن لاعب فريقهم باولين فوافي عقده انتهى وتقدم في السن وتراجع مستواه ومن ثمّ عدم التجديد له.

وأضاف عادل، في تصريحات لفضائية صدى البلد ببرنامج "الماتش":"نعم فوافي لديه مستحقات متأخرة لا ننكرها مثله مثل اللاعبين ووصلنا لدفع أكثر من 50%من المستحقات المالية للفريق، فوافي رفض العديد من العروض أثناء تواجده في المقاصة وهذا دليل على شعوره بالراحة مع الفريق".

وأتم مدرب مصر المقاصة تصريحاته بقوله:"فوافي يتدرب مع الفريق وليس منفردًا ولكن الإدارة والجهاز الفني يفكران في الموسم الجديد بعدما اقتربنا من الاستمرار في الدوري فيُفضل الجهاز الفني الدفع باللاعبين الشباب والذين سيستمروا معنا في الموسم المقبل لتجهيزهم".

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.