رئيس الزمالك: خصم 6 نقاط "شائعة وأكاذيب".. ولا ننتظر مجاملة من أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن الحديث عن خصم ست نقاط من رصيد فريقه في دوري We المصري ما هو إلا شائعات وأكاذيب.

وأشار لبيب في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن القلعة البيضاء ليست ضعيفة ولا تنتظر مجاملات من أي مسؤول، مطالبًا بنبذ التعصب بين جماهير الأندية المختلفة في الفترة المقبلة.

وقال لبيب: "الحديث عن خصم 6 نقاط من الزمالك هو شائعات وأكاذيب، ليس لدينا ما نخفيه وسبق وأن تحدثنا عن مشاكل في عقود بعض اللاعبين، وهناك بعض الأحكام النهائية ورغم ذلك ذكرنا كل شيء في وقته".

وأكمل: "لسنا ضعفاء ولا ننتظر مجاملة من أحد، ليس من المنطقي أن بعد كل قرار يصدر من المسؤولين يتم إتهامهم بمجاملتنا، علينا نبذ التعصب، نحن نحب الزمالك ومن يحب أي فريق آخر فكما يشاء، وهذا لا يفسد للود قضية".

واختتم: "سنقوم بحملة إعلانية خلال الفترة المقبلة للترويج لشعار الزمالك الجديد، -النادي الأكثر تتويجًا-، وكذلك سنقوم بحملة أخرى للترويج بشكل أكبر لحساب التبرعات الخاص بالنادي، فقط ننتظر الاعتماد من مجلس الإدارة ومن ثم نبدأ".