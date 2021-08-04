رئيس الزمالك: إبرام صفقات حاليًا ليس في مصلحتنا.. وفيصل قد يخرج معارًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، أن الحديث عن إبرام فريقه لتعاقدات أو الاستغناء عن لاعبين بالبيع أو الإعارة خلال الفترة الحالية لا أساس له من الصحة.

وأشار لبيب في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أنه المسؤول عن الإعلان عن صفقات الفريق، لافتًا إلى أنه اتفق مع فاروق جعفر وحسين السيد، وكذلك باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، على تأجيل الحديث عن الصفقات لما بعد نهاية الموسم.

وقال لبيب: "فخور للغاية أن مصر كلها تتحدث عن نادي الزمالك وهذا دليل على كفائتهم وقوتهم، سمعت مؤخرًا أنه سيتبقى لنا 3 أو 4 لاعبين فقط وسنلعب بهم الموسم القادم".

وأكمل: "نادي الزمالك لا يتعامل مع أي وكلاء للاعبين، أنا المفوض من مجلس الإدارة ومعي فاروق جعفر وحسين السيد، ونعود بدورنا إلى حسين السيد، وتم الاتفاق على أننا لن نتحدث مع أي نادِ بشأن أي لاعب إلا بعد نهاية الموسم".

وأضاف: "ليس من مصلحة الزمالك أن نبدأ المفاوضات حاليًا مع أي لاعب ونحن في مرحلة حاسمة للدوري المصري، فريقنا مكتمل حاليًا ويمتلك أفضل عناصر الكرة المصرية".

وأردف: "الحديث عن التعاقد مع أي لاعب حاليًا أو رحيل لاعبين من الزمالك ما هي إلا أقاويل فقط ولا يوجد أي أساس لها من الصحة".

وأوضح: "هل يعقل أن نبيع 3 لاعبين وندفع أموال من أي التعاقد مع لاعب واحد؟، أنا من يقوم بالتوقيع على أي عقود بصفتي رئيس النادي، وأقول للجميع أنني لم أتحدث مع فرج عامر بشأن أي صفقة سيتم إبرامها مع سموحة".

واستطرد: "الحديث عن التعاقد مع حسام حسن من سموحة مقابل بيع أسامه فيصل ومحمد عبد السلام وإعارة مصطفى فتحي لا أساس له، هذا الاتفاق لا يمكن أن يحدث إلا إذا كنت نائمًا وقت إبرامه".

واختتم: "أسامه فيصل هو المستقبل لنادي الزمالك ولا يمكن أن يتم بيعه، وإذا كان كارتيرون لن يعتمد عليه فمن الوارد أن يخرج للإعارة من أجل المشاركة بدلًا من التواجد بديلًا، لن نبيعه إلا إذا وصلنا عرضًا لا يرفض، مثلا 50 مليون جنيه".