مصدر لـ"الخليج 365": بينهم عمرو جمال.. فاركو يفاوض 4 من نجوم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي فاركو، أن مجلس الإدارة يتفاوض من أجل الحصول على توقيع 3 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

ونجح فاركو في الصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي، ويسعى لتدعيم صفوفه حتى لا يكون ضيفاً

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن فاركو يتفاوض حالياً مع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، وعبدالله بكري لاعب بيراميدز، وأحمد عبدالعزيز "مودي" لاعب مصر للمقاصة".

وتابع :"الثلاثي رحب بالانتقال لصفوف فاركو الموسم الجديد، خاصة وأن الثلاثي تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الحالي".

وأردف :"الصفقات لن تكلف خزينة النادي سوى رواتب اللاعبين السنوية، فاركو أيضاً مهتم بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد مهاجم المصري".

واختتم قائلاً :"فاركو يسعى لبناء فريق قوي من أجل المنافسة للحصول على مركز متقدم الموسم المقبل".