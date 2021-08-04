الميركاتو الصيفي 2021 | رسميًا.. أمير سعيود يترك شباب بلوزداد ويتوجه نحو الدوري السعودي

ترك الدولي الجزائري أمير سعيود فريق شباب بلوزداد وتوجه نحو الدوري السعودي للمحترفين في مغامرة جديدة مع “الطائي”، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وسينضم صانع الألعاب البالغ من العمر 30 عامًا، إلى الصاعد حديثًا لدوري المحترفين “الطائي”، نظير 1 مليون دولار أمريكي إلى نادي شباب بلوزداد، وسيمتد تعاقده مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

ورحب نادي الطائي باللاعب الجزائري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، حيث غرد: “أمير سعيود حتماوي لمدة موسمين.. أهلًا بمحارب الصحراء في كتيبة فارس الشمال”.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن فريق الطائي بدأ التفاوض بشكلٍ سري مع شباب بلوزداد بشأن التعاقد مع سعيود في الميركاتو الصيفي 2021، قبل أسابيع قليلة، في ظل اهتمام العديد من الأندية المصرية والقطرية، بالإضافة إلى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الاستفادة من خدماته.

وأبرز أمير سعيود قدراته الهجومية الرائعة مع فريق شباب بلوزداد في دوري أبطال افريقيا 2021، وسجل 8 أهداف، إلا أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم لم يعتبره هدافًا للمسابقة لصالح مهاجم الاهلي المصري “محمد شريف” صاحب الـ6 أهداف، بعدما حذف الكاف اهداف سعيود في الأدوار التمهيدية.

وأحرز سعيود 3 أهداف -هاتريك- في شباك فريق جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، خلال المباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد، وبعد إعادة ترتيب جدول الهدافين من قبل الكاف أصبح في رصيده 5 أهداف.

كما كان لسعيود دورًا كبيرًا في تصدر شباب بلوزداد صدارة ترتيب الدوري الجزائري حتى الآن بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، قبل 4 جولات من نهاية الموسم، ليقترب بشدة من التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويمتلك سعيود خبرات واسعة وكبيرة، حيث سبق له اللعب في صفوف الاهلي والاسماعيلي في مصر، والعربي الكويتي، والصفاقسي التونسي، وبيروي ستارا زاغورا البلغاري.

وفي الجزائر، مثل أمير سعيود أندية مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع شباب بلوزداد، قبل أن ينضم إلى الطائي السعودي.

ودخل فريق الطائي معسكرًا تحضيريًا يوم 25 يوليو الماضي في مصر، وخاض مباراتين وديتين أمام أبو كبير، والإسماعيلي، وسيبدأ فارس الشمال رحلته في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة قوية لحامل اللقب “الهلال”، يوم السبت 14 أغسطس على استاد الملك فهد.