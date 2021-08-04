الامارات | بن هويدن: هدف الذيد الصعود إلى «المحترفين».. ورفد المنتخبات بالمواهب

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هويدن: هدف الذيد الصعود إلى «المحترفين».. ورفد المنتخبات بالمواهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم بن هويدن، عن أن هدف ناديه في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى يكمن في المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وجهنا بأفضل استعدادات ممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة، ونشكر مجلس الشارقة الرياضي على الدعم غير المحدود في النقلة النوعية للنادي في جميع الرياضات، ومنها كرة القدم».

وأوضح: «طموحنا الأول هو استعادة فريق كرة القدم مكانته الحقيقية بعد الموسم الماضي الذي نعده للنسيان، واستعادة النادي سعادة ورضا جمهوره ومتابعيه، بعد أن احتل مركزاً لا يليق بطموحات ومكانة النادي، متمثلاً بالمركز الأخير، بينما الطموح الأبرز هو المنافسة على الصعود للعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، أو تحقيق مركز متقدم في الموسم المقبل، تمهيداً لتحقيق حلم الصعود في الموسم الذي يليه»، وأضاف: «بناءً على ذلك فقد وضعنا تصورات فنية عديدة تساعد على تحقيق الطموحات، أحدها رفد المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة بلاعبين موهوبين، حيث تم تصعيد خمسة لاعبين شباب موهوبين للفريق الأول».

وتابع «تمت معالجة الأسباب التي تسببت في تراجع أداء الفريق في الموسم الماضي، من خلال تجهيز الملعب الجديد بشكل لائق، ليساعد على إقامة التدريبات بشكل مريح، وهو ما غاب عن الموسم الماضي، كما تم التعاقد مع أحد أفضل المدربين المواطنين في الدولة، وهو المدرب وليد عبيد، ونعتز بذلك، كما تم تأمين معسكر تدريبي خارجي في صربيا للاستعداد الأمثل، وأعربنا في مجلس الإدارة، بفضل دعم مجلس الشارقة الرياضي، عن توفير كل سبل النجاح».

وختم: «لم يقتصر دعم الفريق على تجهيز المعسكر والملعب والمدرب، بل تم انتداب نخبة من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرة مميزة، وسبق لهم الفوز ببطولات مع أندية أخرى».

• الفريق احتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي.

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