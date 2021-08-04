الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يتابع «المحترفين الصغار» في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يتابع «المحترفين الصغار» في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، لاعبي أندية الإمارة، الذين يخوضون تجربة احترافية في إسبانيا، وهم: أحمد سرور وعبدالرحمن جمعة (الشارقة)، وخالد سالم (خورفكان)، وأحمد النقبي (اتحاد كلباء)، مشدداً على أن التجربة الاحترافية تمثل فرصة وحلماً لأي لاعب من أجل رفع راية الرياضة بشكل عام، وعلى مستوى الإمارة بشكل خاص، لما يتوافر من اهتمام ودعم يجعل الرياضة بالإمارة في مكانة كبيرة، تنعكس على الأندية ولاعبيها وتطورهم.

ويخوض اللاعبون الأربعة حالياً فترة اختبار لمدة أسبوعين مع نادي رايو فاليكانو، أحد أندية «الليغا» الإسبانية، ويعد من الأندية المعروفة على مستوى دوري الدرجة الأولى بإسبانيا.

وقال الحزامي في تصريحات صحافية: «جاء هذا اللقاء مع اللاعبين للاطمئنان عليهم، وتقديم دفعة معنوية لهم، حيث يمثلون زملاءهم في هذه التجربة، ويحملون طموحات كبيرة من أجل الحصول على جدارة الاختيار باللعب في صفوف رايو فاليكانو، وتقديم أنفسهم بشكل مميز يؤكد موهبة اللاعب الإماراتي، وقدرته على التميز خارجياً، وفي دوريات عالمية، ترجمةً للرعاية الكبيرة التي تجدها أندية الإمارة، بفضل اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ورعاية الرياضة والرياضيين».

وأضاف: «حرصت على هذا اللقاء للتأكيد على دعمنا الكبير للاعبين في هذا التحدي، حيث يمتلكون طموحات كبيرة، ليكونوا على موعد مع العزيمة والإصرار والثقة بإمكاناتهم ومواهبهم، ليقع عليهم الاختيار لخوض هذه التجربة التي تطوّر بشكل كبير من إمكاناتهم التي تمثل نقلة أيضاً للاعبي الأندية التي تذخر بالمواهب».

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