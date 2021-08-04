الامارات | العاجل مديراً لفريق الكرة الأول بنادي الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن العاجل مديراً لفريق الكرة الأول بنادي الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة كرة القدم بنادي الإمارات عن تعيين عبدالله العاجل مديراً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بوصفه أحد الكفاءات المميزة، إذ كان لاعباً في فريق الكرة سابقاً، وتدرج من المراحل السنية حتى وصل للفريق الأول قبل أن يعتزل الكرة ويتجه للتحكيم حتى حصل على الشارة الدولية وكان أحد حكام النخبة.

وقالت الشركة في بيان أمس: «يعتبر العاجل مكسباً للصقور لما يتمتع به من خبرة إدارية، حيث يشهد له الجميع بعمله الجاد والدؤوب في مجال التسيير والتدبير»، مشيرة إلى أن «العاجل باشر عمله برفقة الجهاز الفني والطبي واللاعبين مطلع هذا الأسبوع، وتتمنى إدارة شركة كرة القدم له التوفيق والنجاح مع الفريق الأول وتحقيق النجاحات».

من جهته، توجّه العاجل بالشكر والتقدير لإدارة شركة كرة القدم على اختياره مديراً للفريق الأول، حيث يتطلع لتحقيق الإضافة وخدمة النادي الذي نشأ فيه، متمنياً للفريق التوفيق هذا الموسم لتحقيق طموحات الإدارة والجماهير.

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