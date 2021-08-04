الامارات | خورفكان يواجه الظفرة ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يواجه الظفرة ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض خورفكان عند الساعة 18:25 من مساء اليوم مباراته الودية الثالثة أمام فريق الظفرة، وتقام في ملعب الشارقة فرع الخزانة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

وسبق لـ«النسور» خوض مباراتين سابقتين، خسر الأولى أمام الشارقة بهدف نظيف، وفاز في الثانية على شباب الأهلي بالنتيجة نفسها.

من جهته، عبّر عضو شركة خورفكان لكرة القدم، المتحدث الرسمي للنادي، مبارك مسعود، عن رضاه التام عن مخرجات المعسكر التدريبي الحالي، مشيراً إلى مجمل الاستعدادات، ومؤكداً أن الأداء في تحسن مستمر.

قال مبارك مسعود لـ«الإمارات اليوم»: «الاستعدادات تسير حسب الخطة المعتمدة، لذلك فإننا في إدارة شركة كرة القدم راضون عن الأداء، ونتطلع إلى الأفضل، والوصول إلى نسبة عالية من الجاهزية قبل انطلاق الموسم، فالمباراتان الماضيتان كشفتا عن صحة اختيارات اللاعبين الذين يجيدون تأدية أدوارهم».

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