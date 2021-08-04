الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لويز

يقترب لاعب نادي ليل الفرنسي، لويز أراوخو، من الانضمام إلى صفوف العين، خصوصاً أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، واقتربت من الاتفاق النهائي، خصوصاً بعد ظهوره بمستوى فني مميز في مباراة السوبر الفرنسي أخيراً.

صفقات

اعتزل إداري سابق بأحد الأندية العمل الإداري، وتوجه للعمل وكيلاً لأعمال اللاعبين، وقد نجح أخيراً في إبرام أكثر من صفقة مميزة، بفضل الخبرة التي يتمتع بها في العمل الاحترافي.

استقالة

كشف مقربون من مسؤول بارز بأحد أندية دوري الخليج العربي عن أنه يفكر في تقديم استقالته، والتفرغ لأعماله الخاصة، لشعوره بعدم التجانس بينه وبين المسؤولين في النادي.

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