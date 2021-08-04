الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
سبارتاك موسكو - بنفيكا 21:00
دينامو زغرب - ليجيا وارسو 22:00
فرينكفاروزي - سلافيا براغ 22:00
بيراميدز - الإسماعيلي 21:00
وادي دجلة - الأهلي 23:00
الدوري الأردني
السلط - شباب الأردن 19:00
الجليل - الجزيرة 21:30
دورة تشرين السورية الودية
بانياس - الفتوة 18:00
حطين - الاتحاد 21:30
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