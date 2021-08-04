اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سبارتاك موسكو - بنفيكا 21:00

دينامو زغرب - ليجيا وارسو 22:00

فرينكفاروزي - سلافيا براغ 22:00

بيراميدز - الإسماعيلي 21:00

وادي دجلة - الأهلي 23:00

الدوري الأردني

السلط - شباب الأردن 19:00

الجليل - الجزيرة 21:30

دورة تشرين السورية الودية

بانياس - الفتوة 18:00

حطين - الاتحاد 21:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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