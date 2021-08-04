اللي يشوط يشوط عندنا الأخطبوط.. كريم هنداوي يُعطل الماكينات الألمانية.. وسر شارة ’’رد الاعتبار‘‘.. ومعلومات لا تعرفها عن كاتونجا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نجح المنتخب المصري في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز الكبير أمام ألمانيا بنتيجة 31-26، في ربع النهائي.

وشهدت المباراة تألق كريم هنداوي، "كاتونجا"، حارس مرمى المنتخب المصري، ودافع عن مرماه، وتصدى للعديد من الكرات، ليتيح الفرصة لنجوم المنتخب علي زين، ومحمد سند، ويحيى الدرع، ويحيى خالد، وأحمد الأحمر، وممدوح هاشم في تسجيل الأهداف في شباك ألمانيا.

إشارة رد الاعتبار

وفي الدقائق الأخيرة لنهاية المباراة وبعد التصدي لكرة رائعة، قام كريم هنداوي بتوجيه إشارة للاعب منتخب ألمانيا بأنهم لن يسجلوا في شباكه.

وبحسب صحيفة "الدستور"، تعود الواقعة إلى عام 2015 في مونديال اليد بقطر بعدما نجح منتخب ألمانيا في الفوز على الفراعنة وقتها وقام حارس ألمانيا بعمل نفس الإشارة للاعبي المنتخب المصري واستفزازهم ليرد هنداوي الاعتبار في لقاء اليوم.

تألق هنداوي لم يكن وليد اللحظة، فالأخطبوط حقق رقما قياسيا بعدما نجح في التصدي لـ17 تسديدة من إجمالي 38 تصويبة بنسبة نجاح 45% في مباراة السويد، في دور المجموعات، ما جعله رجل المباراة بعدما لعب دوراً مؤثراً فى نتيجة اللقاء.

معلومات عن كاتونجا

ويعد كاتونجا لاعب كرة اليد من أفضل حراس مرمى مصر على مدار التاريخ بالأرقام والإحصائيات، ليكون عنصرًا هامًا في مشواره منتخب مصر وصعود مستواه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وهنداوي من مواليد 1 مايو عام 1988، أي أن عمره 33 عامًا مع عام 2021.

ويلعب كريم مع نادي آر كيه يوروفارم بيليستر المشارك في الدوري المقدوني والدوري الأوروبي، ونجح في المشاركة معه خلال 88 مباراة.

وبدأ كاتونجا مشواره مع كرة اليد في نادي الزمالك، وصعد معه للفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى بشكتاش التركي في موسم 2017- 2018 بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه.

وظل كريم هنداوي مع بشكتاش حتى 2019، لينتقل إلى نادي دوبروجيا سود ويستمر معه حتى 2020.

وآخر محطات كريم هنداوي في الاحتراف مع نادي آر كيه يوروفارم بيليستر المقدوني، والذي يقدم معه أداءً مبهرًا.

وعلى الصعيد الدولي، فإن كريم هنداوي من أقدم لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، وبدأ المشاركة في البطولات الدولية في عام 2015 ببطولة كأس العالم.

وتواجد الأخطبوط مع منتخب مصر لكرة اليد في عدة محافل دولية كالآتي:

كأس العالم: 2015، 2017، 2019، 2021.

بطولة أفريقيا: 2016 في مصر، 2020 تونس.

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية: ريو دي جانيرو عام 2016، طوكيو عام 2021.

ويواجه المنتخب المصري لكرة اليد، نظيره الفرنسي، في العاشرة صباح الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في طوكيو 2020.

وحقق الفراعنة فوزاً مثيراً على المنتخب الألماني في ربع النهائي بنتيجة 31- 26، فيما فازت فرنسا على البحرين بنتيجة 42-28.

وصعد المنتخب الوطني إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخه، ويأمل المدرب الإسباني ر وبيرتو جارسيا بارندو في قيادة أبناء النيل لتحقيق إنجاز أولمبي تاريخي في سجل الألعاب الجماعية المصرية حيث يسعى إلى التفوق على فرنسا وبلوغ المباراة النهائية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائي محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك.

وحقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 في أول المشوار، قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 في ثاني المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29، ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين في ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.