طوكيو 2020.. موعد مباراة مصر أمام فرنسا في نصف نهائي اليد.. والقنوات المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب المصري لكرة اليد، نظيره الفرنسي، في العاشرة صباح الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في طوكيو 2020.

وحقق الفراعنة فوزاً مثيراً على المنتخب الألماني في ربع النهائي بنتيجة 31- 26، فيما فازت فرنسا على البحرين بنتيجة 42-28.

وصعد المنتخب الوطني إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخه، ويأمل المدرب الإسباني ر وبيرتو جارسيا بارندو في قيادة أبناء النيل لتحقيق إنجاز أولمبي تاريخي في سجل الألعاب الجماعية المصرية حيث يسعى إلى التفوق على فرنسا وبلوغ المباراة النهائية.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائي محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك.

وحقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 في أول المشوار، قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 في ثاني المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29، ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين في ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

القناة الناقلة

سيتم نقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2" المفتوحة، حيث تم فتح القناة خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.