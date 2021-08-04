إنجاز تاريخي.. منتخب مصر لكرة اليد يُقصي ألمانيا ويتأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب مصر لكرة اليد من تحقيق إنجازاً تاريخياً والتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، بعد الفوز الكبير أمام ألمانيا بنتيجة 31-26.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول نتيجة 16 -12، قبل أن تزيد الفارق في الشوط الثاني لـ6 أهداف، لتنتهي المباراة بنتيجة 31-26.

والتأهل إلى نصف نهائي الأولمبياد هو الأول في تاريخ المنتخب المصري لكرة اليد، حيث نجح المنتخب في تحقيق المركز الأفضل في تاريخه بدورة أتالانتا 1996 حين حصد الفراعنة المركز السادس.

وتألق كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب المصري، ودافع عن مرماه، ليتيح الفرصة لنجوم المنتخب علي زين، ومحمد سند، ويحيى الدرع، ويحيى خالد، وأحمد الأحمر، وممدوح هاشم في تسجيل الأهداف في شباك ألمانيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع فرنسا في نصف النهائي الأولمبياد، فيما يلتقي على الجانب الآخر المنتخب الدنماركي أمام إسبانيا.