الأهلي ينهي صفقة ميكيسوني بمليون دولار.. ومعلومات لا تعرفها عن جناح سيمبا التنزاني وأهدافه ومهاراته (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية، أن النادي الأهلي أنهى صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح فريق سيمبا التنزاني، لمدة 4 سنوات، اعتبارا من الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي، لـ"الوطن سبورت"، أن النادي الأحمر حصل على توقيع ميكيسوني لمدة 4 سنوات، مقابل مليون دولار يحصل عليها نادي سيمبا التنزاني، واللاعب على راتب سنوي يصل إلى 700 ألف دولار، بالإضافة للحصول على بعض الامتيازات الخاصة بنسبة مشاركاته، وتحقيق البطولات مع الفريق.

وبحسب، صحيفة "اليوم السابع"، سافر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، والاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لاتمام الصفقة.

من هو ميكيسوني؟

ويجيد ميكيسوني اللعب في العديد من المراكز داخل الملعب، في الشق الهجومي تحديدا، خاصة مركزي الجناح الأيمن والأيسر، بالإضافة لصانع الألعاب.

وتدرب ميكيسوني خلال وقت سابق تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري الحالي، وقت تولي الأخير القيادة الفنية لفريق صن داونز عام 2018.

لكن تجربة لاعب سيمبا مع "برازيل أفريقيا" لم تدم كثيرا، لعدم قناعة بيتسو بمستواه وقتها، لينتقل بين العديد من الأندية، قبل أن يحط الرحال بين صفوف الفريق التنزاني.

ويعتبر لويس ميكيسوني تألق وخطف الأنظار على مدار النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بتتويج الأهلي باللقب للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي.

الطريف أن ميكيسوني سجل هدفًا قاد به فريقه للفوز 1-0 على الأهلي نفسه في مدينة دار السلام التنزانية، وهي الهزيمة الوحيدة لبطل مصر في طريقه نحو منصة التتويج.

وبدأ ميكيسوني مشواره الدولي حين مثّل منتخب موزمبيق تحت 20 عاما، وخاض معه العديد من المباريات في عامي 2013 و2014.

وفي عام 2015، سجل لاعب سيمبا باكورة مشاركاته مع المنتخب الأول، وخاض معه خلال تلك الفترة 27 مباراة بمختلف المنافسات، سجل خلالها 4 أهداف.

أهداف ومهارات ميكيسوني