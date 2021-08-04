شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتسلح بـ21 لاعبا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادي دجلة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلى، المقرر لها اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة دجلة كالتالي: محمد عبد المنصف، مسعد عوض، خالد رضا، إيهاب المباركي، محمد جمال، محمود مرعى، إسحاق يعقوبو، بسام وليد، كريم الدبيس، محمد هلال، محمد عبد العاطي، محمد مجدي، أحمد سعيد، إبراهيم عايش، حسام عرفات، أحمد رضا، محمد رضا، صلاح أمين، عمر بركات، أحمد عاطف، أحمد شريف.

في المقابل شهدت قائمة الأهلى تواجد كل من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد هاني وسعد سمير ومحمود وحيد في الدفاع واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وجونيور أجايي ومحمود كهربا وحسين الشحات في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا وصلاح محسن في الهجوم.

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.