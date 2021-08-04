شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: التأهل لنصف نهائى الأولمبياد نتيجة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤمن صفا، عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، أن تأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي الأولمبياد المقام حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو نتيجة طبيعة لتطور اللعبة في مصر في الفترة الأخيرة، على صعيد الفريق الأول أو فرق الشباب والناشئين.

وقال صفا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "نحن ابطال العالم في الناشئين والشباب وسابع العالم في الفريق الأول، والتأهل لنصف النهائي انجاز كبير لكنه متوقع، ولن نكتفى بالوصول لهذا الدور".

وتابع عضو اتحاد اليد: "مش عايزين نبالغ في الفرحة لأن لسه المشوار طويل، اللاعبون أغلقوا صفحة ألمانيا رغم الأداء القوى والمميز أمام بطل العالم لثلاث مرات سابقة، لكن أمامنا منتخب فرسنا ونستعد له جيدا، واللاعبون عازمون على المضي قدما في البطولة".

منتخب مصر لليد حقق فوزًا تاريخيًا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم، الثلاثاء، فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائى بالبطولة.

منتخب مصر لليد يواجه نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.