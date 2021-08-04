شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير عن لاعبى منتخب اليد: البرونز قليل عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصري سابقا، أن منتخب اليد سيواصل صحوته في أولمبياد طوكيو، موضحا أن فرص تأهل الفراعنة لنهائي الأولمبياد قوية للغاية، وسيكون هناك حظوظ قوية للعب على الميدالية الذهبية.

وتابع شوبير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "اللى اتعمل في مباراة ربع النهائي أمام ألمانيا ده نتاج طبيعى لتولى الكوادر الناجحة إدارة اللعبة، والبرونز قليل جدا على الجيل ده من اللاعبين".

وواصل شوبير: "تاريخ مشرف لمنتخب مصر في كرة اليد وصعود أسطوري لهذه اللعبة في مصر، وكلمة السر فيها رجل ناجح صاحب عقلية قيادية وإدارية مميزة اسمه حسن مصطفى".

وأشاد الاتحاد الدولى لكرة اليد بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب مصر لليد، وكتب الاتحاد الدولى لكرة اليد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "التاريخ يصنع في طوكيو 2020، حيث أصبحت مصر أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي الأولمبياد بعد هزيمة ألمانيا في ربع النهائي".

هنأ الاتحاد الألمانى لكرة اليد منتخب مصر لليد، بعد الفوز على الماكينات الألمانية، وكتب الاتحاد الألمانى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مبروك لمصر.. فوز مستحق اليوم" ، فى مباراة شهدت تألق للحارس المصري كريم هنداوي .

منتخب مصر لليد حقق فوزًا تاريخيًا على نظيره الألماني بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي بالبطولة، ليواجه نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.