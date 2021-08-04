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أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.

 

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

بعثة منتخب اليد بطوكيو: الوصول للمربع الذهبى إنجاز تاريخى وبشرة خير

أكد المهندس الباسل عبد الله، نائب رئيس بعثة منتخب مصر لليد، أهمية فوز منتخب مصر التاريخي على منتخب ألمانيا، موضحا أن وصول المنتخب إلى نصف النهائي في أولمبياد طوكيو في كرة اليد يعد إنجازا كبيرا لأول مرة يحدث لمنتخب مصر في تاريخ الأولمبياد.

بعثة منتخب اليد بطوكيو: الوصول للمربع الذهبى إنجاز تاريخى وبشرة خير

إبراهيم نور حكما لمباراة الأهلى ودجلة..وجريشة لبيراميدز والإسماعيلي

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى و وادي دجلة المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب التتش، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

إبراهيم نور حكما لمباراة الأهلى ودجلة..وجريشة لبيراميدز والإسماعيلي

الأهلي يعلن قائمة مباراة دجلة.. غياب الشناوى و بانون وتواجد صلاح ونيدفيد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد وادي دجلة غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة ، التى شهدت غياب قلب الدفاع المغربي بدر بانون وأكرم توفيق ومحمد الشناوى، وأكرم توفيق و وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهرمع ظهور كريم نيدفيد وصلاح محسن .

الأهلي يعلن قائمة مباراة دجلة.. غياب الشناوى و بانون وتواجد صلاح ونيدفيد

 

مران الزمالك.. تألق أيمن حفنى وعبد الشافى فى تقسيمة قوية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال المران المسائي للأبيض اليوم الثلاثاء، فى معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف منافسات بطولة الدورى.

 

مران الزمالك.. تألق أيمن حفنى وعبد الشافى فى تقسيمة قوية

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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