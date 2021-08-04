أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.

بعثة منتخب اليد بطوكيو: الوصول للمربع الذهبى إنجاز تاريخى وبشرة خير

أكد المهندس الباسل عبد الله، نائب رئيس بعثة منتخب مصر لليد، أهمية فوز منتخب مصر التاريخي على منتخب ألمانيا، موضحا أن وصول المنتخب إلى نصف النهائي في أولمبياد طوكيو في كرة اليد يعد إنجازا كبيرا لأول مرة يحدث لمنتخب مصر في تاريخ الأولمبياد.

إبراهيم نور حكما لمباراة الأهلى ودجلة..وجريشة لبيراميدز والإسماعيلي

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى و وادي دجلة المقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب التتش، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

الأهلي يعلن قائمة مباراة دجلة.. غياب الشناوى و بانون وتواجد صلاح ونيدفيد

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراته ضد وادي دجلة غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، التى شهدت غياب قلب الدفاع المغربي بدر بانون وأكرم توفيق ومحمد الشناوى، وأكرم توفيق و وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهرمع ظهور كريم نيدفيد وصلاح محسن .