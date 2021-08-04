شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي "سد عالي" فى عرين فراعنة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الأوقات المهمة تظهر معادن الرجال، وهو ما أوضحته أولمبياد طوكيو 2020، وظهر جلياً في منتخب اليد الذي واصل عروضه القوية منذ بطولة العالم الماضية التى أقيمت في مصر، وحتى أدائه المشرف بالأولمبياد، حيث فاز فراعنة اليد على منتخب ألمانيا 31/26، وتأهل لدور نصف النهائى لمواجهة منتخب فرنسا، فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020". كريم هنداوي حامي عرين الفراعنة، ونجم منتخب اليد، أثبت من جديد صدق مقولة "حارس المرمى بنصف فريق"، وخلال مباراة السويد كان هنداوي على الموعد، ليتألق ويزود عن مرماه ببراعة واقتدار ويؤثر بشكل واضح في النتيجة وفوز المنتخب. "كاتونجا" كما يلقبه عشاق اليد نجح خلال المباراة نجح فى التصدى لـ17 تسديدة من إجمالى 38 تصويبة خلال مباراة السويد بنسبة نجاح 45%، ما يجعله رجل مباراة مصر والسويد بعدما لعب دوراً مؤثراً فى نتيجة اللقاء. كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر من مواليد الأول من مايو عام 1988، حيث يلعب حاليا في نادي بشتكاش التركي، بعد أن لعب لأندية الأهلي والزمالك ودوبروجا سود كونستانتسا الروماني.

"الأخطبوط" بدأ مسيرته الرياضية في نادي الشمس، ولفت الأنظار إليه، الأمر الذي جعل العروض تنهال عليه من مجموعة كبيرة من الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ولكنه فضل في النهاية الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وفي بداية مرحلة الشباب انتقل "الأخطبوط" إلى النادي الأهلي، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى بكأس العالم للشباب في 2009، وكان من المفترض انتهاء عقده مع الأحمر عقب البطولة، لكن بعد انتظار لم يتحدث أحد من مسئولي الأهلي عن تجديد العقد، ما أدى إلى تلقيه عرضًا من الزمالك ووافق عليه، وانضم إلى القلعة البيضاء وذلك في عام 2015، إلا أنه وبعد انتهاء تعاقده مع الزمالك عاد مرة أخرى إلى النادي الأهلي.

وبعد عودته إلى النادي الأهلي تجددت أزمة هنداوي مع النادي الأحمر مرة أخرى، فبعد انتهاء عقده لم تتحدث معه إدارة النادي عن تجديد العقد، ما دفع الزمالك لتقديم عرض جديد لضم كاتونجا للفريق الأبيض، ووافق اللاعب مرة أخرى ليكرر السيناريو السابق.

وساهم "الأخطبوط" في تتويج نادي الزمالك في تحقيق الرباعية التاريخية التي تشمل كأس كؤوس أفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

وبعد التألق مع نادي الزمالك تلقى عرضا للاحتراف من نادي بشتكاكش التركي وانتقل إليه، ونجح في التتويج مع بشكتاش التركي بالدوري وكأس تركيا والسوبر التركي لكرة اليد، كما احترف في فريق كونستانتا "الروماني"، قبل العودة مرة أخرى لفريق بشكتاش التركي، ثم إلى كونستانت الروماني، وحاليا بدون تعاقد وهناك العديد من العروض لضمه.